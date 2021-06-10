В Челнах на втором этапе опрессовки досрочно подали горячую воду в 184 объекта

В Набережных Челнах в ходе второго этапа гидравлических испытаний теплосетей досрочно горячую воду подали в 184 объекта. Об этом сообщили в компании «Набережночелнинские тепловые сети».

Второй этап опрессовки теплосетей стартовал 31 мая и должен был продлиться две недели. На сегодня из 187 отключенных объектов только в трех пока нет горячей воды. Это один дом в 17-м комплексе и два — в 18-м микрорайоне Нового города.

Во время опрессовки были выявлены 19 повреждений, 16 из них уже устранены, сообщили в компании.

Третий этап гидравлических испытаний стартует в Новом городе 15 июня и продлится до 28 июня.