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Общество 27 июня 2023 16:08

В Челнах на участке проспекта Вахитова на месяц остановят движение трамваев

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В Набережных Челнах из-за ремонтных работ с 5 часов утра 28 июня до 5 часов утра 29 июля прекратится движение трамваев по проспекту Вахитова — от остановки «Ледовый дворец» до остановки «Узел проспекта Хасана Туфана». Об этом сообщает ООО «Электротранспорт».

На предприятии пояснили, что причиной отмены движения станут работы по ремонту подземного перехода на остановке «Глобус». Над ним окажутся разобраны трамвайные пути, отмечает газета «Челнинские известия».

Горожанам советуют добираться до ближайших от проспекта Вахитова трамвайных остановок либо пользоваться автобусными маршрутами.

Трамваи, следующие по маршрутам №3, 4, 6, 7 и 8, будут ходить через проспект Беляева — по временным схемам.

#Транспорт #Набережные Челны #Трамваи
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