news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
10 октября 2022  12:43
Павел Климчак

В Челнах на стройке рабочего придавил автобус, он скончался в больнице, возбуждено дело

news_top_970_100

Инцидент произошел 7 октября на одной из производственных баз Челнов: во время слесарных работ 55-летнего рабочего ООО «Рем Тех» придавило автобусом «ПАЗ». Мужчина получил тяжелые ранения, от которых скончался в больнице.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при строительных работах». Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

#рабочий погиб на стройке
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100