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В Челнах на стройке насмерть разбился 25-летний рабочий
В Челнах на стройке насмерть разбился 25-летний рабочий, организована проверка. Об этом «Татар-информу» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Трагедия произошла накануне в районе полудня на территории строящегося дома по улице 2-я Береговая. 25-летний разнорабочий упал с шестого этажа и разбился насмерть. На место происшествия выезжал помощник прокурора Челнов Булат Залалеев.
«Прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства об охране труда», – отметили в ведомстве.
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