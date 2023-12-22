news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 22 декабря 2023 12:00

В Челнах на стройке насмерть разбился 25-летний рабочий

Скопировать ссылку

В Челнах на стройке насмерть разбился 25-летний рабочий, организована проверка. Об этом «Татар-информу» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Трагедия произошла накануне в районе полудня на территории строящегося дома по улице 2-я Береговая. 25-летний разнорабочий упал с шестого этажа и разбился насмерть. На место происшествия выезжал помощник прокурора Челнов Булат Залалеев.

«Прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства об охране труда», – отметили в ведомстве.

Фото: © Прокуратура РТ

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100