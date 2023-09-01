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В Челнах на школьной линейке выступил Хабиб
Сегодня в Набережных Челнах на торжественной линейке по случаю Дня знаний в школе №32 выступил певец и видеоблогер Хабиб (Хабиб-Рахман Шарипов). Об этом сообщает пресс-служба мэрии Автограда.
Артист, который когда-то учился в этой самой школе, поделился воспоминаниями с нынешними учащимися. В частности, он заметил, что ему (по разным причинам) нравились такие предметы, как музыка, изобразительное искусство и технология.
Хабиб также поблагодарил свою учительницу музыки за то, что она его «вывела на творческий путь», и исполнил для собравшихся свой хит «Ягода малинка».
Видео: https://t.me/nabchelnyofficial/.
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