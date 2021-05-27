В Челнах в 2022 году начнется строительство новой трамвайной ветки протяженностью 14 км

Сегодня на очередном заседании городского Совета челнинские депутаты утвердили расходы в объеме 20 млн рублей на создание проектно-сметной документации для строительства новой трамвайной ветки в районе Замелекесье.

«Замелекесье сегодня бурно развивается. Здесь уже проживает более 20 тысяч человек. Мы обязаны обеспечить перспективный район социальной инфраструктурой. В этом году здесь будет сдана вторая школа, работают четыре детских сада. Есть потребность в обеспечении района транспортной доступностью», — пояснил мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

По словам главы города, проектные работы должны быть завершены до конца года.

«Развитие трамвайной сети в городе мы считаем для себя приоритетной задачей. Ветку начнем строить в 2022 году», — отметил Магдеев.

Трамвайная ветка пройдет по Сармановскому тракту, проспектам Фоменко, Казанский до проспекта Мусы Джалиля.

Протяженность новой сети в обоих направлениях составит 14 км (7 км в одну сторону), запланировано 11 остановочных павильонов. Строительство ветки невозможно без возведения нового моста через реку Мелекеска, должна появиться также дополнительная грузовая подстанция, оборотное кольцо, 31 автомобильный переезд.