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Происшествия 1 апреля 2024 20:22

В Челнах на пожаре в цеху по производству топливных баков пострадали два рабочих

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На пожаре в Набережных Челнах получили ожоги два рабочих, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Пожар случился на Шлюзовой улице. В цехе по производству топливных баков загорелась окрасочная камера, сушилки и утеплитель. Площадь горения составила 21 квадратный метр.

До прибытия пожарных рабочие пытались потушить камеру самостоятельно, но получили ожоги и были госпитализированы в БСМП Челнов.

По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение технологического регламента процесса производства.

#пожар в челнах
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