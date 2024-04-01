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В Челнах на пожаре в цеху по производству топливных баков пострадали два рабочих
На пожаре в Набережных Челнах получили ожоги два рабочих, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Пожар случился на Шлюзовой улице. В цехе по производству топливных баков загорелась окрасочная камера, сушилки и утеплитель. Площадь горения составила 21 квадратный метр.
До прибытия пожарных рабочие пытались потушить камеру самостоятельно, но получили ожоги и были госпитализированы в БСМП Челнов.
По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение технологического регламента процесса производства.
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