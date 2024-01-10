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В Челнах на площади Азатлык отметят Старый Новый год
В эту субботу, 13 января, на площади Азатлык челнинцы и гости города проводят Старый Новый год. Популярные артисты города и творческие коллективы центра культуры «Кызыл Тау» и молодежного центра «Шатлык» уже готовят праздничные номера, чтобы удивить пришедших. Начало в 16 часов.
«Праздничные гулянья завершатся встречей старого Нового года 13 января, — доложил на аппаратном совещании замруководителя исполкома Рамиль Халимов, — будем рады видеть всех жителей и гостей города».
Помимо площади «Азатлык», торжественные мероприятия пройдут во Дворце культуры «КАМАЗ» и на площади перед ДК «Энергетик».
Халимов также сообщил, что праздничные дни прошли без происшествий. В период каникул школьниками не совершены правонарушения, со вчерашнего дня в учебных образованиях стартовала третья четверть.
Для жителей и гостей города залиты катки массового катания на площади «Азатлык», стадионе спортивной школы «Виктория», на катке «Медео» и в жилом микрорайоне «Замелекесье», в районе средней школы № 39. В течение всего зимнего сезона функционируют 30 кортов.
Для любителей лыжного спорта работают трассы в парке Прибрежный (на 2, 3 и 5 км) и в парке «Культуры и отдыха» поселка ГЭС (на 2 км). Для челнинцев организованы пункты проката лыж.
В течение всего периода каникул проведены спортивно-массовые, развлекательные и игровые программы: «Проказники на снежном празднике», диджей-вечеринка на катке Азатлык, «Пробежка 5 верст», «Забег обещаний», мастер-класс по сноуборду и многое другое.
«Я хотел бы поблагодарить управления культуры, образования, по делам молодежи, спорта, руководителей муниципальных учреждений разного уровня, руководителей республиканских организаций, которые сделали всё, чтобы организовать новогодние мероприятия», — сказал мэр Наиль Магдеев.
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