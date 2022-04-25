В Челнах на переработку сдана 101 тонна покрышек

С наступлением весны в Набережных Челнах выросло количество выброшенных отработанных покрышек. На сегодняшний день на утилизацию сдана 101 тонна колес. Об этом на аппаратном совещании сообщил первый заместитель руководителя Илья Зуев.

«Управляющими компаниями выполнены работы по сбору и вывозу отработанной резины, продолжается очистка и благоустройство придомовых территорий», — отметил спикер.

Отработанные автомобильные колеса можно сдать бесплатно по адресу: Казанский проспект, 215, в шинном центре.

Также в рамках санитарно-экологического двухмесячника 23 апреля проведен общегородской субботник по санитарной очистке и благоустройству территории города, в котором приняли участие 28 044 человека, 2120 организаций и предприятий, было задействовано 343 единицы техники.

Участники субботника произвели очистку 1 632 га территории города, вывезли 2 376,5 кубометра мусора и растительных отходов, посадили 2 050 деревьев и кустарников.

Мэр города Наиль Магдеев поблагодарил всех участников субботника и отметил: «Главная задача — убраться в городе».