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В Челнах на переезде столкнулись иномарка и железнодорожный кран
В Челнах столкнулись легковая иномарка и железнодорожный кран, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
По предварительным данным, ДТП произошло в районе 13.30 сегодня на нерегулируемом переезде, который расположен в промзоне Челнов. Там столкнулись Nissan X-trail и железнодорожный стреловый кран.
На место происшествия выехал Камский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа.
Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований безопасной эксплуатации железнодорожного транспорта, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.
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