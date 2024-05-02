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Происшествия 2 мая 2024 16:30

В Челнах на переезде столкнулись иномарка и железнодорожный кран

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В Челнах столкнулись легковая иномарка и железнодорожный кран, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

По предварительным данным, ДТП произошло в районе 13.30 сегодня на нерегулируемом переезде, который расположен в промзоне Челнов. Там столкнулись Nissan X-trail и железнодорожный стреловый кран.

Фото: © Приволжская транспортная прокуратура

На место происшествия выехал Камский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа.

Фото: © Приволжская транспортная прокуратура

Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований безопасной эксплуатации железнодорожного транспорта, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.

#промзона
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