В Челнах на остановке сгорел трамвай

Сообщение о том, что на остановке «Студенческая» на проспекте им. Мусы Джалиля в Челнах горит трамвай, поступило сегодня в 9.29 на номер вызов пожарной охраны 101.

Фото: © Прокуратура РТ

Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, люди успели выйти на улицу. Никто не пострадал.

Фото: © Прокуратура РТ

В 9.45 пожар был ликвидирован на площади 45 кв. метров. Причины устанавливаются.

По данному факту прокуратура Набережных Челнов организовала проверку.

Фото: © Прокуратура РТ

«Надзорное ведомство совместно со специалистами выяснит причины и обстоятельства инцидента, а также проверит соблюдение требований безопасности жизни и здоровья граждан в сфере пассажирских перевозок и правил эксплуатации транспортных средств», – пояснил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.