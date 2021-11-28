В Челнах на опасных участках дорог начали устанавливать ограждения и светофоры

В Набережных Челнах на опасных участках дорог началась установка ограждений и светофоров. Об этом пишут «Челнинские известия».

В частности, на 1046-м километре автодороги М7 «Волга», где произошло ДТП с погибшим, на развороте появилась переходно-скоростная полоса торможения.

Кроме того, в районе пересечения проспекта Хасана Туфана с Московским проспектом, где также произошла смертельная авария, установлены ограждения, чтобы пешеходы не перебегали дорогу перед автомобилями.

Помимо этого, в Набережных Челнах продолжается монтаж светофоров с вызывным устройством на переходах возле остановки «Университетская» по проспекту Сююмбике и на улице Машиностроительная.

В рамках реконструкции перекресток улиц Гостева — Фоменко также будет оборудован светофорами.

На 1043-м километре автодороги М7 «Волга» появился надземный пешеходный переход, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ». Ранее здесь находилась зебра, которая не спасала пешеходов от наездов. Теперь люди не смогут пересекать автобан напрямую, потому что знаки «Пешеходный переход» убраны и поставлены ограждения.