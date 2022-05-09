В Челнах на один день сделали бесплатным проезд в общественном транспорте

В Набережных Челнах проезд 9 мая в течение суток для всех горожан и гостей города в общественном транспорте будет бесплатным. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии Автограда.

В администрации подчеркнули, что такое поручение дал мэр Наиль Магдеев.

На сегодняшний день в Набережных Челнах пассажиров перевозят 14 городских автобусных маршрутов, на которых работает 300 автобусов, а также 11 трамвайных маршрутов, по которым курсирует свыше 70 единиц подвижного состава.

Перевозка в садовые товарищества также будет осуществляться бесплатно.