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Транспорт
9 мая 2022  08:58
Эльза Кузнецова

В Челнах на один день сделали бесплатным проезд в общественном транспорте

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В Набережных Челнах проезд 9 мая в течение суток для всех горожан и гостей города в общественном транспорте будет бесплатным. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии Автограда.

В администрации подчеркнули, что такое поручение дал мэр Наиль Магдеев.

На сегодняшний день в Набережных Челнах пассажиров перевозят 14 городских автобусных маршрутов, на которых работает 300 автобусов, а также 11 трамвайных маршрутов, по которым курсирует свыше 70 единиц подвижного состава. 

Перевозка в садовые товарищества также будет осуществляться бесплатно.

#Набережные Челны
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