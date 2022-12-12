В Челнах на новогодние подарки для детей участников СВО направят 9,3 млн рублей
На новогодние подарки для детей участников военной спецоперации из бюджета Набережных Челнов выделят 9,3 млн рублей. Также подарки получат дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, активисты общественных организаций и отличники учебы — всего 8,3 тыс. юных челнинцев.
Замруководителя исполкома Автограда Рамиль Халимов на аппаратном совещании доложил, что с 19 по 26 декабря в Набережных Челнах пройдут Елки мэра для детей данной категории.
«Яркие красочные подарки должны дойти до наших детишек — учащихся начальной школы, для детей с ограничениями по здоровью, а также для деток мобилизованных граждан и добровольцев, которые служат в батальонах „Алга“ и „Тимер“», — поручил мэр города Наиль Магдеев.
Елку Президента Рустама Минниханова посетит 801 юный челнинец. В Казанском Кремле Кремлевская елка для учащихся с 1 по 4 классы мобилизованных граждан состоится 23 декабря. Президентская елка для школьников, обучающися в 5 — 11-х классах, елка пройдет в «Татнефть Арене» 25 декабря.
Напомним, традиционно на Елку Президента приглашаются победители всероссийских и республиканских конкурсов, олимпиад, активисты общественных организаций, дети мобилизованных граждан.
«Новогодние праздники должны пройти по-доброму, по-человечески, с душой», — отметил Магдеев.