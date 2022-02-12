В Челнах на «Лыжню России» вышли 12 450 участников

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

В Набережных Челнах состоялись массовые соревнования по лыжным гонкам «Лыжня Татарстана 2022». На старт вышли 12 450 участников из дошкольных и учебных заведений, общеобразовательных школ и трудовых коллективов города. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Спортивное событие было организовано в парке «Прибрежный» и парке культуры и отдыха поселка ГЭС. Ученики общеобразовательных школ, расположенных далеко от парков, проводили забеги отдельно. Соревнования обслуживали 50 судей.

В забеге руководителей предприятий и организаций города приняли участие более 100 человек. Среди них были депутаты Госсовета РТ, Горсовета, руководители предприятий и организаций. Этот забег на 2 километра был направлен на поддержку пропаганды здорового образа жизни.

Женщины и мужчины старше 50 лет проверили свои силы на трассе в 2 километра, а юноши, девушки, мужчины и женщины соревновались на дистанциях в 3 и 5 километров.

Руководитель исполкома Фарид Салахов поздравил челнинцев и гостей города со спортивным праздником: «В этом году „Лыжня России“ проходит в сороковой раз и собрала по всей России более миллиона участников. Это самая большая, самая глобальная спортивная акция во всем мире. В 18-й раз она проходит в городе Набережные Челны. Участников становится больше и больше. В этом году — более 10 тыс. челнинцев разных возрастов встали на лыжи. Вообще спорт в Челнах становится более популярным. Сейчас каждый второй челнинец занимается спортом. Что не может не радовать, и эта цифра будет становиться больше», — обратился он к присутствующим.

По окончанию каждого забега проводилось награждение победителей и призеров по возрастным группам. Во время проведения соревнований была организована праздничная программа с конкурсами. Кроме того, все участники могли угоститься горячим чаем.