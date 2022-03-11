В Челнах на льду Камы нашли тело рыбака
Сообщение о том, в Челнах на нижнем бьефе Нижнекамской ГЭС на льду Камы в 30 метрах от берега лежит мужчина без признаков жизни поступило накануне вечером на единый номер вызова экстренных служб 112. По рассказам очевидцев, мужчина умер во время рыбалки.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службу ГУ МЧС России по РТ, прибывшие на место спасатели ЗПСО №6
доставили тело мужчины на берег и передали его сотрудникам полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.