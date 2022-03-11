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Ру Тат
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Происшествия
11 марта 2022  11:03
Полина Шевчук

В Челнах на льду Камы нашли тело рыбака

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В Челнах на льду Камы нашли тело рыбака

Сообщение о том, в Челнах на нижнем бьефе Нижнекамской ГЭС на льду Камы в 30 метрах от берега лежит мужчина без признаков жизни поступило накануне вечером на единый номер вызова экстренных служб 112. По рассказам очевидцев, мужчина умер во время рыбалки.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службу ГУ МЧС России по РТ, прибывшие на место спасатели ЗПСО №6 
доставили тело мужчины на берег и передали его сотрудникам полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.
 

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

 

#рыбаки на льдине #погиб мужчина #МЧС РТ
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