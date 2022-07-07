40 астрономов-любителей увидели Луну и Вегу с крыши челнинского ИТ-парка

На крыше ИТ-парка в Набрежных Челнах впервые состоялось мероприятие для астрономов-любителей «Звездные дали», в котором приняли участие 40 любителей-астрономов. За неимением в городе обсерватории, они поднялись на крышу, чтобы увидеть в телескопы звездные объекты, пишут «Челнинские известия».

Вечер проводился в рамках проекта о любительской астрономии Stellatum. Началась встреча с лекции активистки «Молодых ученых» и одного из авторов проекта Алии Сахаповой «О космосе и работе с телескопами». Затем ребята поднялись на крышу. Им повезло с погодой: удалось увидеть не только Луну, но и некоторые звезды. Уже после 21.00 удалось посмотреть в телескоп на Вегу, увидеть видимые кратеры и лунные моря.

«Проект Stellatum рассказывает о локальной любительской астрономии, мы придумали его с несколькими людьми вместе. Мои друзья знают, что периодически я увлекаюсь тем, что связано с космосом, иногда могу не спать, чтобы застать Уран, к примеру», — рассказала представитель общественной организации «Молодые ученые» Елена Рассолова.

Организаторы отметили большой интерес горожан к проекту и планируют провести этим летом еще одно подобное мероприятие.