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В Челнах на кинопоказ пригласили 300 детей из семей воинов СВО
В преддверии Международного дня защиты детей в Набережных Челнах организовали мультипликационный показ для семей военных — в кинотеатр «Синема Парк» пригласили 300 ребят.
Организатором события выступила администрация Центрального района Автограда совместно с депутатами и предпринимателями города. Как рассказали «Татар-информу» в администрации, в районе продолжаются акции по поддержке семей челнинцев, которые участвуют в специальной военной операции.
На этот раз ребята и их мамы посмотрели мультфильм «Пушистый вояж». Эта добрая история повествует о взаимовыручке, поддержке и преодолении любых трудностей, когда за дело берутся настоящие друзья.
Во время просмотра киноновинки юных зрителей угостили попкорном и сладкими напитками, без которых невозможно представить ни один киносеанс. Дети с большим удовольствием смотрели мультфильм, активно обсуждали его и делились впечатлениями.
«Поддержка семей военнослужащих — наша приоритетная задача, — отметил глава Центрального района Эдуард Фаттахов. — Мы не только содействуем в оказании психологической и бытовой помощи и консультируем граждан в получении мер социальной защиты, но и занимаемся организацией полезного досуга для семей мобилизованных».
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото: администрация Центрального района Набережных Челнов.
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