В Челнах на фестивале военной реконструкции воссоздадут операцию «Кольцо»
Завтра, 12 февраля, в Набережных Челнах на территории Ипподрома состоится военно-исторический фестиваль «Операция „Кольцо“». Масштабное событие на пресс-конференции анонсировала начальник Управления по делам молодежи Лейсан Видинеева.
Мероприятие начнется в 11.00 с работы площадок и концертной программы. Челнинские музеи организуют выездную выставку, где любой желающий сможет принять участие в различных интерактивных точках и отведать солдатскую кашу.
Главной частью фестиваля станет военно-историческая реконструкция, которая начнется в полдень. Завершится событие торжественным награждением участников.
Будет увеличено число машин общественного транспорта, идущих до места проведения фестиваля по проспекту Чулман.
Реконструкция пройдет при участии военной техники: четырех танков, включая и Т-34, трех бронетранспортеров, двух мотоциклов, четырех пушек, минометов и стрелкового оружия. Имитацию взрывов организуют специалисты по пиротехнике.
В организации фестиваля задействовано более ста человек. Двести участников приедут из Казани, Самары, Саратова, Екатеринбурга, Альметьевска, Йошкар-Олы, Ульяновска, Тольятти и Волгограда.