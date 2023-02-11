В Челнах на фестивале военной реконструкции воссоздадут операцию «Кольцо»

Завтра, 12 февраля, в Набережных Челнах на территории Ипподрома состоится военно-исторический фестиваль «Операция „Кольцо“». Масштабное событие на пресс-конференции анонсировала начальник Управления по делам молодежи Лейсан Видинеева.

Мероприятие начнется в 11.00 с работы площадок и концертной программы. Челнинские музеи организуют выездную выставку, где любой желающий сможет принять участие в различных интерактивных точках и отведать солдатскую кашу.

Главной частью фестиваля станет военно-историческая реконструкция, которая начнется в полдень. Завершится событие торжественным награждением участников.

Будет увеличено число машин общественного транспорта, идущих до места проведения фестиваля по проспекту Чулман.

Реконструкция пройдет при участии военной техники: четырех танков, включая и Т-34, трех бронетранспортеров, двух мотоциклов, четырех пушек, минометов и стрелкового оружия. Имитацию взрывов организуют специалисты по пиротехнике.

В организации фестиваля задействовано более ста человек. Двести участников приедут из Казани, Самары, Саратова, Екатеринбурга, Альметьевска, Йошкар-Олы, Ульяновска, Тольятти и Волгограда.

Операция «Кольцо» проходила с 10 января по 2 февраля 1943 года, она представляет собой заключительную часть Сталинградской битвы. Ее целью было уничтожение немецких войск, окруженных до этого в Сталинграде.