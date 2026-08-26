В Челнах на «Фестивале труда и доблести» чествовали 15 тружеников города

В Парке культуры и отдыха Комсомольского района Набережных Челнов состоялся «Фестиваль труда и доблести». Праздник объединил рабочих, инженеров, врачей, педагогов, строителей, аграриев, представителей трудовых и семейных династий, ветеранов и участников СВО. Главным событием стало чествование 15 челнинцев, чьи имена вошли в Электронную доску почета Татарстана, сообщает официальный портал «Единой России».

Именные свидетельства получили представители промышленности, социальной сферы, городского хозяйства и госучреждений: комплектовщик форм КБК им. С.П. Титова Евгений Артемьев, старший энергетик Рустем Гимаев, укладчик-упаковщик Венера Захарова, контролер Ирина Малкова, наладчик оборудования Андрей Скоков, мастера участка Парка культуры и отдыха Газима Гейдарова и Зиля Корнилова, заведующий отделением, врач-хирург городской больницы №2 Валерий Кулагин, педагог Максим Малахов, методист ДК «Энергетик», Почетный гражданин города Гульзада Рзаева, специалист администрации Ирина Прокопьева, начальник отдела выездных проверок УФНС Роза Мазитова и директор «Камстрой НЧ» Фанис Файзуллин. В числе награжденных – Герой Социалистического Труда, Почетный гражданин Челнов Радик Заляев и председатель общества узников концлагерей, ветеран ВОВ Борис Кудряшов.

Мэр города, секретарь местного отделения «Единой России» Наиль Магдеев поздравил челнинцев:

«Сегодня в одном из красивейших парков нашего города проходит прекрасное событие – мы чествуем тружеников Набережных Челнов. Напомню, что указом Раиса Республики Татарстан этот год объявлен Годом воинской и трудовой доблести. Набережные Челны – это город трудовой славы, родина легендарных КАМАЗов, наш многонациональный, дружный и целеустремлённый дом. И сегодня мы вместе с вами будем рукоплескать и чествовать наших тружеников из самых разных сфер жизни города!» – подчеркнул Магдеев.

Депутат Госдумы Альфия Когогина отметила, что именно трудолюбивые и неравнодушные жители делают город и республику сильнее.

«Челны – город трудолюбивых и красивых людей, благодаря которым расцветает наша земля. Сегодня мы будем чествовать людей труда. Челнинцы – настоящие патриоты, и это даёт веру в то, что все задачи, которые мы ставим, будут решены», – сказала Когогина.

Герой России Александр Лапин подчеркнул, что Татарстан сохраняет лидирующие позиции по ключевым показателям, а жители республики сплоченно поддерживают участников СВО.

«Наша республика сохраняет лидирующие показатели по объёму ВВП, по инвестициям в основной капитал, по объёмам промышленного производства, по строительству. Татарстан – один из лидеров России по количеству Героев и награждённых за время СВО. Сплочение и единение стали главным источником силы, а лозунг "Всё для Победы" стал основным, и день за днём мы приближаем Победу», – сказал Лапин.

В Комсомольском районе построены и капотремонтированы сотни соцобъектов. Только в Замелекесье появились три новые школы и семь детских садов. Продолжается капремонт поликлиник, школ, музыкальных и спортивных школ, соцучреждений, реконструкция городской бани. С начала программы «Наш двор» в районе благоустроено 236 дворов, объединяющих 478 многоквартирных домов, продолжается масштабный ремонт дорог.