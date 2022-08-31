На фестивале «Акварель» в Челнах представили цветочный КАМАЗ и скульптуру Ильдара Ханова

Сегодня в Набережных Челнах стартовал традиционный фестиваль цветов «Акварель». Представители управляющих компаний, городских предприятий и организаций создали яркие цветочные композиции. Всего на суд зрителей было представлено 18 конструкций из различных цветов и бросового материала, сообщает пресс-служба мэрии города.

«Акварель» - это один из самых любимых праздников челнинцев, поэтому горожане уже с самого утра, взяв фотоаппараты и видеокамеры, отправились к месту проведения мероприятия на проспекте Туфана.

Цветущие Челны в миниатюре — так, одним словом можно охарактеризовать территорию фестиваля. Участники в своих работах показали достопримечательности Автограда. Среди узнаваемых «фишек» посетители не могли не заметить работу известного скульптора Ильдара Ханова, площадь Азатлык, «КАМАЗ-мастер», «Тюбетейку», колесо обозрения.