В Набережных Челнах на этой неделе запустят тепло в детсады и больницы

В Набережных Челнах на этой неделе подадут тепло в детские сады, стационарные и другие медицинские учреждения. Подготовиться к пуску тепла на аппаратном совещании поручил мэр города Наиль Магдеев.

Градоначальник сообщил, что, несмотря на хорошую погоду, ночью столбики термометров опустятся до 1-2 градусов. Первым делом тепло должно быть подано в детские сады. Их в Набережных Челнах более 130.

«На людях экономить не будем. Дети не должны приходить в холодные помещения детсадов. Это чревато ухудшением их здоровья. Мы не можем об этом не думать. Также не должны чувствовать дискомфорт люди, находящиеся на лечении в больницах. Поэтому в первую очередь нужно подать тепло в эти учреждения», — сказал глава города.

Вторым этапом станет запуск тепла в школы, после — в жилые дома.

«Все будет зависеть от погоды, но уже сейчас на всех фронтах должна быть полная готовность. Необходимо подтянуть все хвосты, которые остались после капремонта жилых домов», — отметил мэр.