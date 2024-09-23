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В Набережных Челнах на этой неделе запустят тепло в детсады и больницы
В Набережных Челнах на этой неделе подадут тепло в детские сады, стационарные и другие медицинские учреждения. Подготовиться к пуску тепла на аппаратном совещании поручил мэр города Наиль Магдеев.
Градоначальник сообщил, что, несмотря на хорошую погоду, ночью столбики термометров опустятся до 1-2 градусов. Первым делом тепло должно быть подано в детские сады. Их в Набережных Челнах более 130.
«На людях экономить не будем. Дети не должны приходить в холодные помещения детсадов. Это чревато ухудшением их здоровья. Мы не можем об этом не думать. Также не должны чувствовать дискомфорт люди, находящиеся на лечении в больницах. Поэтому в первую очередь нужно подать тепло в эти учреждения», — сказал глава города.
Вторым этапом станет запуск тепла в школы, после — в жилые дома.
«Все будет зависеть от погоды, но уже сейчас на всех фронтах должна быть полная готовность. Необходимо подтянуть все хвосты, которые остались после капремонта жилых домов», — отметил мэр.
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