В Челнах на двух крупных площадках развернется «Медовая ярмарка-2022»

С 12 по 21 августа на площади у Дворца культуры «Камаз» в Набережных Челнах и на территории агропромышленного парка «Южный» состоится ежегодная специализированная тематическая сельскохозяйственная ярмарка меда «Медовая ярмарка-2022». Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.

Ярмарка во все дни будет работать с 8 утра и до трех дня. Событие посвящено Медовому Спасу. Жителей и гостей города приглашают посетить медовую ярмарку и приобрести продукцию от производителей Татарстана и других российских регионов.

Принять участие в «Медовой ярмарке» могут крестьянско-фермерские хозяйства, кооператоры, индивидуальные предприниматели и частные лица, реализующие медовую и пчеловодческую продукцию. Участие в ярмарке бесплатное.