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Ру Тат
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Общество
8 июля 2022  15:28
Эльза Кузнецова

В Челнах на две недели отключат воду в жилых домах и соцобъектах

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В Набережных Челнах из-за пятого этапа опрессовки с 12 июля по 25 июля будет отсутствовать горячее водоснабжение в жилых домах и социальных объектах. Об этом сообщается в Telegram-канале городской мэрии.

Горячей воды не будет на объектах седьмого комплекса, кроме жилых домов 7/21, 7/23, а также на объектах 9-го комплекса — в домах 9/41, 9/42, 9/43, по проспекту Мира, 18; в поликлинике, психоневрологическом диспансере, диагностическом комплексе, инфекционной больнице.

Полностью от горячего водоснабжения будут отключены объекты 11-го, 15—19-го комплексов.

С подробным списком адресов можно ознакомиться в Telegram-канале городской мэрии.

#Горячее водоснабжение
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