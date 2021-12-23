В Челнах на четыре месяца ограничат движение из-за реконструкции улицы Гостева

В Набережных Челнах на четыре месяца из-за реконструкции автомобильной дороги по улице Гостева будет ограничено движение транспортных средств в обоих направлениях. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Ограничения на участке улицы Гостева от улицы Батенчука до улицы Аэродромная начнут действовать 30 января и продлятся вплоть до 30 апреля 2022 года.

Власти города просят автовладельцев заранее выбирать пути объезда.