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Ру Тат
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Транспорт
23 декабря 2021  09:01

В Челнах на четыре месяца ограничат движение из-за реконструкции улицы Гостева

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В Набережных Челнах на четыре месяца из-за реконструкции автомобильной дороги по улице Гостева будет ограничено движение транспортных средств в обоих направлениях. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда. 

Ограничения на участке улицы Гостева от улицы Батенчука до улицы Аэродромная начнут действовать 30 января и продлятся вплоть до 30 апреля 2022 года.

Власти города просят автовладельцев заранее выбирать пути объезда.

#ограничение движения #Набережные Челны
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