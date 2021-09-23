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Ру Тат
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23 сентября 2021  10:44
Павел Климчак

В Челнах мужчину подозревают в убийстве жены из-за ее пристрастия к алкоголю

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Днем 21 сентября в одной из квартир в Набережных Челнах обнаружили тело 39-летней хозяйки с признаками насильственной смерти в области головы и тела.

Стражи порядка задержали 43-летнего мужа погибшей – уроженца Удмуртской республики. Тот рассказал, что его супруга часто злоупотребляла спиртным, из-за чего между ними постоянно происходили конфликты, в результате которых он иногда поднимал на жену руку.

Тем не менее причастность к преступлению мужчина не признал, в скором времени ему изберут меру пресечения. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть». Расследование дела продолжается, как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

#убийство #умышленное причинение тяжкого вреда здоровью #злоупотребление алкоголем
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