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В Челнах мужчина зарезал незнакомца на детской площадке, возбуждено уголовное дело
Следователи в РТ возбудили уголовное дело из-за убийства в Набережных Челнах, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по РТ.
По версии следствия, вечером 6 июля на детской площадке между молодыми людьми возникла ссора. В результате конфликта 35-летний челнинец ударил ножом в живот незнакомца. От полученных травм молодой человек скончался в больнице.
Правоохранителям удалось задержать подозреваемого. Свою вину он полностью признал.
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, отметили в ведомстве.
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