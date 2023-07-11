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Руc Тат
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Происшествия 11 июля 2023 10:11

В Челнах мужчина зарезал незнакомца на детской площадке, возбуждено уголовное дело

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Следователи в РТ возбудили уголовное дело из-за убийства в Набережных Челнах, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по РТ.

По версии следствия, вечером 6 июля на детской площадке между молодыми людьми возникла ссора. В результате конфликта 35-летний челнинец ударил ножом в живот незнакомца. От полученных травм молодой человек скончался в больнице.

Правоохранителям удалось задержать подозреваемого. Свою вину он полностью признал.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, отметили в ведомстве.

#следствие #Уголовное дело #Убийство #Набережные Челны
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