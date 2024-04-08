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Общество 8 апреля 2024 12:03

В Челнах мужчина выжил, выпав с 9 этажа, за его жизнь борются медики

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В Набережных Челнах 56-летний мужчина выжил, выпав из окна девятого этажа. Эту информацию «Татар-информу» подтвердили в пресс-службе Управления здравоохранения Автограда.

Сейчас мужчина находится в реанимации Больницы скорой медицинской помощи Челнов, ему оказывают всю необходимую помощь.

«Состояние пациента оценивается как тяжелое. Врачи борются за его жизнь», – уточнил горздрав в беседе с агентством.

#Здоровье #падение с высоты #Набережные Челны
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