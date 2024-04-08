В Челнах мужчина выжил, выпав с 9 этажа, за его жизнь борются медики

В Набережных Челнах 56-летний мужчина выжил, выпав из окна девятого этажа. Эту информацию «Татар-информу» подтвердили в пресс-службе Управления здравоохранения Автограда.

Сейчас мужчина находится в реанимации Больницы скорой медицинской помощи Челнов, ему оказывают всю необходимую помощь.

«Состояние пациента оценивается как тяжелое. Врачи борются за его жизнь», – уточнил горздрав в беседе с агентством.