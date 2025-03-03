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Происшествия 3 марта 2025 10:38

В Челнах мужчина выжил после падения с третьего этажа, он в реанимации

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В Набережных Челнах 61-летний местный житель выжил после падения с балкона квартиры, расположенной на третьем этаже. Об этом «Татар-информу» сообщили в БСМП Автограда.

Инцидент произошел накануне вечером. Челнинец был в сознании, когда очевидцы вызвали бригаду скорой помощи. По словам пострадавшего, он отправился в магазин за спиртным и закуской.

Мужчину доставили в Больницу скорой медицинской помощи, где рентген показал перелом ребер.

«Пострадавший находится в реанимации БСМП. Состояние стабильное. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь», – сообщили в пресс-службе больницы.

#выпал из окна #реанимация #скорая помощь #БСМП Набережных Челнов
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