news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 2 июня 2024 11:09

В Челнах мужчина ударил ребенка на самокате, возбуждено уголовное дело

Скопировать ссылку

Сегодня в социальных сетях появилась видеозапись, на которой видно, как мужчина наносит удары ребенку на самокате. По словам автора публикации, инцидент произошел в 58-м комплексе в Набережных Челнах. Очевидцы говорят, что мужчина так разозлился за то, что ребенок влетел в него на самокате.

После обнаружения видеозаписи следователи Татарстана возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

«Проводятся следственные действия, направленные, на установление всех обстоятельств произошедшего, – сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2