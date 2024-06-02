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В Челнах мужчина ударил ребенка на самокате, возбуждено уголовное дело
Сегодня в социальных сетях появилась видеозапись, на которой видно, как мужчина наносит удары ребенку на самокате. По словам автора публикации, инцидент произошел в 58-м комплексе в Набережных Челнах. Очевидцы говорят, что мужчина так разозлился за то, что ребенок влетел в него на самокате.
После обнаружения видеозаписи следователи Татарстана возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».
«Проводятся следственные действия, направленные, на установление всех обстоятельств произошедшего, – сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
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