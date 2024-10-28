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В Челнах мужчина предстанет перед судом за коммерческий подкуп на 15 миллионов
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В Набережных Челнах 36-летний начальник логистического бюро получил от двух местных предпринимателей более 15 миллионов рублей за помощь в коммерческой перевозке грузов.
Мужчина обвиняется по статьям «Коммерческий подкуп» и «Злоупотребление полномочиями».
Обвиняемый вину не признал. Уголовное дело направлено в суд.
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