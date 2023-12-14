news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 14 декабря 2023 09:07

В Челнах мужчина получил ожоги в строительной бытовке, загоревшейся из-за обогревателя

Скопировать ссылку

Ночью на Шлюзовой в Челнах случился пожар, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Строительный вагончик-бытовка вспыхнул на площади 15 квадратных метров.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В результате пожара пострадал 37-летний мужчина. Его госпитализировали с ожогами лица и руки.

По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание электрообогревателя.

#пожар в челнах
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100