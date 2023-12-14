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В Челнах мужчина получил ожоги в строительной бытовке, загоревшейся из-за обогревателя
Ночью на Шлюзовой в Челнах случился пожар, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Строительный вагончик-бытовка вспыхнул на площади 15 квадратных метров.
В результате пожара пострадал 37-летний мужчина. Его госпитализировали с ожогами лица и руки.
По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание электрообогревателя.
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