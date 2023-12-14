В Челнах мужчина получил ожоги в строительной бытовке, загоревшейся из-за обогревателя

Ночью на Шлюзовой в Челнах случился пожар, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Строительный вагончик-бытовка вспыхнул на площади 15 квадратных метров.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В результате пожара пострадал 37-летний мужчина. Его госпитализировали с ожогами лица и руки.

По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание электрообогревателя.