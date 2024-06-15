В Челнах муж застрелил жену, а затем свел счеты с жизнью

В Набережных Челнах произошла ужасающая семейная драма, которая привела к гибели супругов. По предварительным данным, мужчина расстрелял свою супругу, а затем покончил с собой, сообщили в прокуратуре РТ.

Трагедия разыгралась в одном из частных домов города. По данным очевидцев, вначале челнинец открыл стрельбу по своей жене из огнестрельного оружия. После этого он забаррикадировался внутри жилища.

Как стало известно агентству, мужчина поссорился с супругой на почве развода. Пожилой мужчина схватился за оружие и произвел выстрел, задев по касательной взрослую дочь. Женщину увезли в больницу, медики оказали ей помощь. По предварительным данным, все это произошло на глазах у малолетней внучки.

На место немедленно выехали оперативные службы и спецназ. Однако мужчина не дождался штурма.

На место трагедии выехал прокурор города Набережные Челны Артур Абуталипов. Организована процессуальная проверка. Ход и ее результаты взяты на контроль надзорного ведомства.