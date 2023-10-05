В Челнах Mustang влетел в ограждение после того, как в него врезалась легковушка

Фото: © Госавтоинспекция Челнов

Накануне вечером в Набережных Челнах произошло ДТП с участием трех автомобилей, сообщают в городской Госавтоинспекции.

Как выяснилось, вчера в 22.20 на проспекте Мира напротив дома №74 30-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2114», двигаясь по средней полосе, столкнулся с автомобилем Ford Mustang. В результате удара иномарка врезалась в легковушку «ВАЗ-2114», после чего влетела в ограждение.

Фото: © Госавтоинспекция Челнов

В результате ДТП пострадал 30-летний виновник аварии, после осмотра медиков отпущен из медучреждения, отметили в ведомстве.