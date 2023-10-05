Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Челнах Mustang влетел в ограждение после того, как в него врезалась легковушка
Накануне вечером в Набережных Челнах произошло ДТП с участием трех автомобилей, сообщают в городской Госавтоинспекции.
Как выяснилось, вчера в 22.20 на проспекте Мира напротив дома №74 30-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2114», двигаясь по средней полосе, столкнулся с автомобилем Ford Mustang. В результате удара иномарка врезалась в легковушку «ВАЗ-2114», после чего влетела в ограждение.
В результате ДТП пострадал 30-летний виновник аварии, после осмотра медиков отпущен из медучреждения, отметили в ведомстве.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников