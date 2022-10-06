Зоозащитники намерены создать такси для животных в Набережных Челнах

В Набережных Челнах может появиться зоотакси — представители приюта для бездомных животных намерены подать заявку на президентский грант. Об этом сообщается в паблике приюта в «ВКонтакте».

«Пишем грант в фонд президентских грантов на создание зоотакси в Набережных Челнах. Опрос проводим для подтверждения наличия такой проблемы в городе», — гласит сообщение.

В опросе приняли участие более 200 человек, и данная мера показала наличие такой проблемы в Автограде – челнинцы почти единогласно проголосовали «за».

Скриншот опроса из паблика «ВКонтакте»

Такси для животных подразумевает под собой возможность передвигаться по городу со своим питомцем. Машины специально оборудуют под перевозку животных, чтобы им и его хозяину было комфортно и безопасно.

Ветеринарные врачи утверждают, что поездка не в оборудованном зоотакси или в общественном транспорте способна расшатать психику даже самого спокойного питомца, а также отрицательно сказаться на его общем самочувствии.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что тремя годами ранее в данном приюте заработал крематорий для животных. Приют «Азира» получил грант от «Татнефти» для приобретения установки по утилизации животных.