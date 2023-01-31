Магдеев допустил строительство четвертой очереди промпарка «Развитие» в Челнах

Малый и средний бизнес в Набережных Челнах настолько активен, что вполне может появиться четвертая очередь промпарка «Развитие». Не так давно прошел отбор резидентов третьей очереди, но желающих развивать свои производства так много, что они стоят в очереди за землей. Об этом на аппаратном совещании рассказал мэр города Наиль Магдеев.

«Вот, скажу я вам, были проекты мощные! И по инвестициям, и по рабочим местам. Я думаю, нам придется еще и четвертую площадку промпарка искать в ближайшее время, понимая, что у нас сегодня претендентов на земельные участки третьей очереди „Развития“ больше, чем самих земель», — подчеркнул градоначальник.

Защита проектов состоялась в минувшую пятницу, 27 января, в Торгово-промышленной палате Челнов. Вниманию членов конкурсной комиссии были представлены семь претендентов.

«Слушая их проекты вместе с Фаридом Рашидовичем Башаровым (глава ТПП — прим. Т-и), я поймал себя на мысли, что мы только этой площадкой не обойдемся. Они уже в очереди стоят и торопят: оборудование закуплено, бизнес-модель просчитана, будем дальше развиваться», — отметил Магдеев.

Градоначальник отдельно отметил владелицу завода ООО «Промавтометиз», которая планирует открыть в промпарке производство высокопрочного крепежа специального назначения.

«В металловедении, машиностроении разбирается лучше любого мужчины! Вот про кого нужно писать и рассказывать. Спрашиваю: „Есть уверенность?“. Отвечает: „Есть 200% уверенность, что у нас все получится!“» — добавил мэр.