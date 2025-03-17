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Общество 17 марта 2025 09:39

В Челнах молодогвардейцы передали «Коробку храбрости» маленьким пациентам КДМЦ

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В Челнах молодогвардейцы передали «Коробку храбрости» маленьким пациентам КДМЦ
Фото: t.me/kdmc_chelny

В Набережных Челнах молодогвардейцы передали «Коробку храбрости» маленьким пациентам Камского детского медицинского центра (КДМЦ). Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

Акция, стартовавшая в декабре по инициативе «Единой России», продолжается благодаря усилиям неравнодушных жителей и активистов партии. Они собирают подарки для детей и передают их в общественную приемную Набережночелнинского отделения «Единой России».

«Коробку храбрости» для маленьких пациентов КДМЦ привезли молодогвардейцы-студенты Набережночелнинского медицинского колледжа. Внутри коробки — игрушки, книги, раскраски и другие приятные мелочи, которые помогут детям справиться со страхом перед медицинскими процедурами.

Акция направлена на поддержку детей, проходящих лечение. Теперь после уколов, обследований или других медицинских манипуляций каждый маленький пациент сможет выбрать себе подарок в награду за смелость.

«Мы хотим, чтобы дети чувствовали себя героями, ведь они каждый день борются за свое здоровье. Даже маленький подарок может помочь сделать большой шаг к выздоровлению!» – поделились будущие медики.

#Набережные Челны #молодая гвардия #кдмц #студенты
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