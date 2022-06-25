В Челнах молодежь на фестивале «Арт-двор» раскрасила хоккейные вагончики

Впервые в рамках фестиваля уличного искусства «Арт-двор» хоккейные вагончики раскрасила сама молодежь. Событие состоялось во время проведения дня молодежи. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии Автограда.

Также сегодня проходят молодежный фестиваль «Челны Dance», команда-победитель получит кубок и будет награждена ценными призами. Технический блок представлен парадом мотоклубов «Наиком» и «Ночные волки», автоклубами Тор Cars, «Покатушки 4 на 4». Также ожидаются показательные выступления воспитанников команды «КАМАЗ-мастер Юниор» (карты, багги), экстрим-шоу от команды «КАМАЗ-мастер» и лидеров автоклуба Тор Cars.

Очень ждут в Набережных Челнах и братьев Тимура и Ильяса Гаязовых — Gayazovs Brothers. Они станут главными звездами праздника и исполнят хиты «Малиновая лада», «Пошла жара», «Я, ты и море» и многие другие.

Завершит праздничную программу Energy-дискотека. Диджеями станут специально приглашенные артисты, DJ, МС и знаменитые ведущие шоу «JOYстики» на радио «Energy город Москва» Богдан Кантемиров и Роман Миронов. Кульминацией и украшением Дня молодежи станет праздничный салют, который прогремит в 22.00.