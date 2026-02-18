news_header_top
Общество 18 февраля 2026 14:52

В Челнах могут расширить меры соцподдержки для учащихся школ и воспитанников детсадов

В Набережных Челнах могут расширить меры социальной поддержки для обучающихся в муниципальных школах и воспитанников муниципальных детсадов. Проект постановления исполнительного комитета города в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.

Документом предлагается установить одноразовое бесплатное горячее питание для учащихся 1–4 классов – из расчета 77,76 руб. на одного обучающегося, а также для отдельных категорий школьников 5–11 классов – 92,24 руб.

Кроме того, проект предусматривает двухразовое бесплатное горячее питание для отдельных категорий учащихся. Стоимость питания указана в размере 134,06 руб. на одного обучающегося для 1–4 классов и 136,10 руб. для 5–11 классов.

Также предлагается освободить отдельные категории родителей от платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных учреждениях.

Финансирование расходов планируется обеспечить в пределах средств бюджета города на 2026 год.

#Набережные Челны
