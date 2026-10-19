В Челнах мобильные комплексы будут следить за соблюдением ПДД

В Набережных Челнах планируют использовать мобильные средства фиксации нарушений ПДД на семи маршрутах. Комплексы будут работать ежедневно с 7:00 до 19:00 и, в частности, фиксировать нарушения требований знака 3.27 «Остановка запрещена». Документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно постановлению Исполнительного комитета города, мобильные комплексы будут передвигаться по следующим маршрутам:

Улица Раскольникова: от улицы Нариманова до улицы Ильдара Маннанова и обратно, а также от улицы Ильдара Маннанова до проспекта Хасана Туфана и обратно.

Проспект Фоменко: от улицы Жемчужной до Сармановского тракта и обратно.

Улица Виктора Полякова: от проспекта Яшьлек до проспекта Абдурахмана Абсалямова и обратно.

Проспект Сююмбике: от проспекта Дружбы Народов до проспекта Хасана Туфана и обратно.

Проспект Сююмбике: от проспекта Хасана Туфана до проспекта Вахитова и обратно.

Проспект Сююмбике: от проспекта Вахитова до проспекта Яшьлек и обратно.

Всего в документе указано семь маршрутов. Помимо соблюдения требований знака «Остановка запрещена», мобильные средства будут фиксировать участие транспортных средств в дорожном движении в пределах автомобильных дорог.