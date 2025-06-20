В Челнах медики спасли мужчину, который серьезно повредил руку болгаркой

В БСМП Челнов врачи спасли мужчине руку, которую он серьезно повредил болгаркой. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

Пациент поступил с тяжелыми травмами — повреждение локтевой артерии, сухожилий и нерва угрожали полной утратой подвижности руки. Команда сосудистых хирургов и травматологов сработала как единый механизм: сначала провели анастомоз поврежденных концов локтевой артерии и создали сообщение между сосудами, затем занялись сухожилиями.

После операции мужчине ввели сыворотку от столбняка и назначили препараты против инфекции. Сейчас он идет на поправку и благодарен медикам за то, что они вернули ему шанс на полноценную жизнь.