В Челнах медики спасли девочку, которая 15 минут была в состоянии клинической смерти

В Набережных Челнах чудом спасли малышку, которая пережила клиническую смерть. Историей спасения поделись в пресс-службе Управления здравоохранения Автограда.

Мама и дочь были недалеко от Набережночелнинского Дома ребенка, как вдруг двухлетняя девочка начала задыхаться на руках у мамы, затем ее сердце остановилось – все жизненные функции девочки приостановились. Наступила клиническая смерть.

Фото: Пресс-служба Управления здравоохранения Набережных Челнов

Медработники дома ребенка вызвали «112» и приступили к реанимации, пытаясь поддерживать жизненно важные функции организма до приезда специалистов. Помогали семье старшая медсестра учреждения Лилия Садыкова и заведующая отделением восстановительного лечения, педиатр Резеда Гайер.

«Малышка все еще была без признаков жизни, когда прибыла бригада скорой, медики продолжили сердечно-легочную реанимацию: ввели инъекцию адреналина, установили воздуховод для искусственной вентиляции легких, параллельно проводили непрямой массаж сердца – это позволило вернуть ребенка к жизни. Состояние клинической смерти продлилось 15 минут», – отметили в горздраве.

Ребенка срочно доставили в Камский детский медицинский центр. Минуя приемный покой, девочку экстренно госпитализировали в реанимационное отделение. Бороться за ее жизнь продолжили реаниматологи детской больницы Челнов – Наиль Агишев, Виктор Абросимов, Сергей Аммосов, Дмитрий Столяров.

Фото: Пресс-служба Управления здравоохранения Набережных Челнов

Врачам не раз пришлось возвращать пациентку к жизни, вновь и вновь запуская сердце, которое отказывалось биться.

Старания врачей КДМЦ увенчались успехом. Состояние маленькой девочки стабилизировалось, сразу после этого ее оперативно перевезли бригадой реанимационной службы в Казань для дальнейшего лечения.

«Сейчас она проходит реабилитацию, говорит: “мама и папа”. Шевелит руками и ногами. Ее словарный запас вернулся к прежнему уровню. Понемногу восстанавливается двигательная активность», – рассказал папа девочки.

Родители поддерживают связь с фельдшерами скорой помощи Гузель Хузиевой и Еленой Гусмановой. Они благодарны за профессионализм тем, кто боролся за жизнь их единственного ребенка.

Фото: Пресс-служба Управления здравоохранения Набережных Челнов

«Ей предстоит заново учиться многим вещам, но у нее обязательно все получится. Все это время мы переживали вместе с родителями, очень надеемся на скорейшее восстановление девочки», – отметила заместитель руководителя Управления здравоохранения Челнов Айгуль Бурганова.