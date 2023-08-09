Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Челнах медики спасли 21-летнего парня, у которого в сердце скопилась жидкость
Пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями становится больше с каждым годом, в жару поступает много людей с гипертоническим кризом. Об этом рассказала заведующая кардиологическим отделением №2 городской больницы №5 Айгуль Фазылова.
«Хроническая сердечная недостаточность, гипертонические кризы представляют угрозу для жизни человека не меньше, чем инфаркты, причем, в любом возрасте. В наших отделениях сейчас мы наблюдаем увеличение числа пациентов с этими заболеваниями. Это связано, прежде всего, с тем, что люди не соблюдают в жару водный режим. Пациенты пьют много жидкости, отекают и поступают к нам с декомпенсацией сердечной недостаточности, что требует экстренной госпитализации и проведения интенсивной терапии», – объяснила врач.
Именно поэтому сейчас сердечникам надо не только быть очень внимательным к своему самочувствию, но и не забывать про свое больное сердце с приходом похолодания.
К тому же, все чаще к врачам с подобными проблемами обращается молодежь.
«Неделю назад в отделение реанимации поступил 21-летний челнинец с экссудативным перикардитом – у него скопилась жидкость в полости сердца. Мы с врачами-реаниматологами боролись за его жизнь. Сейчас он с положительной динамикой продолжает лечение в нашем кардиологическом отделении. Юноша два года чувствовал недомогание, слабость, ходил с повышенной температурой. Он думал, что это последствия перенесенной коронавирусной инфекции и ни разу не обращался к врачу», – рассказала Айгуль Фазылова.
Врач посоветовала, если сердечно-сосудистые заболевания уже выявили, надо научиться контролировать свое состоянии. Медик должен рассказать, какое количество жидкости можно потреблять, это зависит от веса человека, силы сокращения сердечной мышцы и других показателей.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»