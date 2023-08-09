В Челнах медики спасли 21-летнего парня, у которого в сердце скопилась жидкость

Пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями становится больше с каждым годом, в жару поступает много людей с гипертоническим кризом. Об этом рассказала заведующая кардиологическим отделением №2 городской больницы №5 Айгуль Фазылова.

«Хроническая сердечная недостаточность, гипертонические кризы представляют угрозу для жизни человека не меньше, чем инфаркты, причем, в любом возрасте. В наших отделениях сейчас мы наблюдаем увеличение числа пациентов с этими заболеваниями. Это связано, прежде всего, с тем, что люди не соблюдают в жару водный режим. Пациенты пьют много жидкости, отекают и поступают к нам с декомпенсацией сердечной недостаточности, что требует экстренной госпитализации и проведения интенсивной терапии», – объяснила врач.

Фото: Пресс-служба городской больницы №5 Челнов

Именно поэтому сейчас сердечникам надо не только быть очень внимательным к своему самочувствию, но и не забывать про свое больное сердце с приходом похолодания.

К тому же, все чаще к врачам с подобными проблемами обращается молодежь.

«Неделю назад в отделение реанимации поступил 21-летний челнинец с экссудативным перикардитом – у него скопилась жидкость в полости сердца. Мы с врачами-реаниматологами боролись за его жизнь. Сейчас он с положительной динамикой продолжает лечение в нашем кардиологическом отделении. Юноша два года чувствовал недомогание, слабость, ходил с повышенной температурой. Он думал, что это последствия перенесенной коронавирусной инфекции и ни разу не обращался к врачу», – рассказала Айгуль Фазылова.

Врач посоветовала, если сердечно-сосудистые заболевания уже выявили, надо научиться контролировать свое состоянии. Медик должен рассказать, какое количество жидкости можно потреблять, это зависит от веса человека, силы сокращения сердечной мышцы и других показателей.