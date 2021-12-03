В Челнах медики скорой спасли жизнь многодетной мамы, у которой дома начались роды

Ночью на станцию скорой медпомощи Челнов поступил вызов о том, что у женщины начались преждевременные роды. В считанные минуты в квартире роженицы были медики скорой – фельдшеры Дина Салахутдинова и Лилия Шакирова. Информация об этом появилась на официальной странице Управления здравоохранения Челнов в Инстаграме.

Уже на месте медики диагностировали, что у женщины начались преждевременные роды с тазовым предлежанием плода. Было решено принимать роды на прямо в квартире. Благодаря профессионализму фельдшеров на свет появилась чудесная девочка весом около 2,5 кг.

Стоит отметить, что это уже восьмой ребенок в семье. Родители не планировали домашние роды. Однако многодетная мама не придавала значение болям внизу живота, ведь шла только 36 неделя беременности, и не торопилась в больницу. Видимо, у малышки были совсем другие планы, и она появилась на свет чуть раньше положенного срока.

Фельдшер скорой помощи Дина Салахутдинова рассказала, что это ее первый опыт принятия родов.

«Огромная ответственность легла на нас в тот момент. Ответственность за 2 жизни — жизнь матери и ребёнка. В подобных ситуациях эмоции отключаются, остается только работа. Лишь, когда я услышала первый крик новорожденного, осознала, что приняла роды», – поделилась фельдшер.

После оказания первой медицинской помощи, роженицу вместе с малышом доставили в Перинатальный центр КДМЦ.

