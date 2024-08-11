В Челнах мастера и электромонтера «Сетевой компании» будут судить за смерть рабочего

Мастеру и электромонтеру Тукаевского района электрических сетей филиала АО «Сетевая компания» «Набережночелнинские электрические сети» предъявлено обвинение в нарушении требований охраны труда. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, 26 июня 2024 года сотрудники не обеспечили должного контроля за соблюдением требований охраны труда. Следователи считают, что с рабочими не был проведен полный инструктаж по технике безопасности, а работы проводились в отсутствие необходимой изоляции на электропроводах.

В итоге один из монтажников, находясь в люльке на высоте 8 метров, случайно коснулся оголенного провода, получил удар электрическим током и умер на месте.