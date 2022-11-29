В Челнах массово проверяют столовые после отравления рабочих на обеде

В Набережных Челнах проводятся массовые проверки по организации питания в столовых города. Главный санитарный врач Автограда Ильгизар Бариев доложил на аппаратном совещании, что в первую очередь проверяются школьные столовые, детские сады, а также проводятся внеплановые выездные проверки на крупных предприятиях города.

Как отметил санврач, крупных нарушений за время проверок обнаружено не было, по выявленным — материалы будут переданы для воздействия административного характера как на должностных, так и на юридических лиц.

«По требованию Прокуратуры был определен перечень объектов, в которых проводятся внеплановые выездные проверки с лабораторно-инструментальным обследованием готовых блюд и сырой продукции. Пока готовых результатов в полном объеме нет. Я не исключаю, что будут и принятые судами решения о временном приостановлении работы ряда столовых», — отметил он.

Мэр Наиль Магдеев поручил принципиально и жестко подходить к проверкам. «Никаких послаблений быть не может», — отметил он, напомнив, что город уже имеет инцидент, когда произошло отравление рабочих в холдинговой компании «ТЭМПО». По результатам лабораторных исследований внешней среды в одном готовом продукте и трех смывах с инвентаря были обнаружены сальмонеллы.

Также Роспотребнадзором проводится работа по проверкам учреждений образования, загородных лагерей по подготовке к новогодним каникулам.

Градоначальник рекомендовал обратить особое внимание на организацию детского питания в городе. «„Комбинат школьного питания“ — один из лучших в стране, хорошее оборудование, продукты. За питание платим сами, должно быть хорошим», — заключил он.