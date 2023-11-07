В Челнах маршрутка сбила перебегавшего дорогу 19-летнего парня

ДТП произошло накануне в районе одиннадцати часов вечера, сообщают в городской Госавтоинспекции.

Фото: Госавтоинспекция Набережных Челнов

Как выяснилось, водитель автобуса «ГАЗ», двигаясь со стороны Московского проспекта, сбил 19-летнего пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.

Фото: Госавтоинспекция Набережных Челнов

В результате ДТП парень получил травмы, его доставили в БСМП автограда.