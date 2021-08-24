В Челнах маршрут автобуса №35 продлили до 63-го микрорайона

В Набережных Челнах утверждены изменения в движении автобусного маршрута №35. Теперь общественный транспорт на постоянной основе будет заезжать на территорию 63-го микрорайона. Соответствующее решение принял исполком Автограда.

Автобусы, двигаясь от конечной остановки «Кузнечный завод», будут следовать по улице Моторная, проспектам Залесный, Абсалямова, улице 40 лет Победы, проспекту Яшьлек, а затем возвращаться к обычной схеме.

Как рассказали в исполкоме, изменения были необходимы жителям нового микрорайона, которые не раз обращались с этим вопросом к властям города.

«Обращения жителей были с начала заселения микрорайона. Тем более при строительстве новой дороги была предусмотрена вся инфраструктура для обслуживания пассажирских перевозок общественным транспортом — заездные карманы, остановочные павильоны», — цитируют начальника отдела транспорта и связи Максима Парамонова «Челнинские известия».