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Власти Челнов вручают мамам и женам военнослужащих подарки к 8 марта
В трех районах Набережных Челнов началось вручение подарков семьям военнослужащих к Международному женском дню. Поздравления и продуктовые наборы от имени главы города Наиля Магдеева принимают мамы и жены защитников Отечества, сообщается в телеграм-канале мэрии Автограда.
Главы администраций лично посещают семьи. Так, в Автозаводском районе женщин навестил глава администрации Винер Харисов, а также председатели ТОС.
В Комсомольском районе подарки к 8 Марта получат 338 семей. Семьи посетил исполняющий обязанности главы администрации района Фидарис Хабибуллин. Он поздравил с наступающим праздником и вручил наборы.
В свою очередь близкие военнослужащих выразили благодарность руководству города за внимание и заботу.
В Центральном районе 388 женщин также получат подарки. Глава района Эдуард Фаттахов и председатели ТОС вручили им подарочные наборы.
Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов
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