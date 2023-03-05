Власти Челнов вручают мамам и женам военнослужащих подарки к 8 марта

В трех районах Набережных Челнов началось вручение подарков семьям военнослужащих к Международному женском дню. Поздравления и продуктовые наборы от имени главы города Наиля Магдеева принимают мамы и жены защитников Отечества, сообщается в телеграм-канале мэрии Автограда.

Главы администраций лично посещают семьи. Так, в Автозаводском районе женщин навестил глава администрации Винер Харисов, а также председатели ТОС.

В Комсомольском районе подарки к 8 Марта получат 338 семей. Семьи посетил исполняющий обязанности главы администрации района Фидарис Хабибуллин. Он поздравил с наступающим праздником и вручил наборы.

В свою очередь близкие военнослужащих выразили благодарность руководству города за внимание и заботу.

В Центральном районе 388 женщин также получат подарки. Глава района Эдуард Фаттахов и председатели ТОС вручили им подарочные наборы.