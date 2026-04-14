Общество 14 апреля 2026 11:19

В Челнах люди с ментальными особенностями соревновались в скандинавской ходьбе

Фото предоставлено организаторами

В Набережных Челнах люди с ментальными особенностями из комплексного центра социального обслуживания населения «Доверие» соревновались в скандинавской ходьбе во время Дня здоровья. Мероприятие было приурочено к Году единства народов России и Году воинской и трудовой доблести в Татарстане.

Как отметили организаторы, для людей с особенностями развития физическая активность – ключ к социальной адаптации и душевному равновесию, позволяющий почувствовать общность со всей страной. Именно поэтому подопечные центра с нетерпением ждали участия в акции, получившей особый смысл благодаря связи с общественным проектом ПФО «Ментальное здоровье».

Помогала участникам в освоении скандинавской ходьбы инструктор-реабилитолог Фанзиля Сметанина. Она не только сумела объяснить технику, но и вдохновила участников верить в свои силы. После получения позитивного настроя прошли соревнования по скандинавской ходьбе, подарившие всем присутствующим мощный заряд позитивных эмоций.

#челны #день здоровья
